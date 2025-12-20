Реклама

04:33, 20 декабря 2025Мир

В США опубликовали фотографию Эпштейна с чеком от Трампа

Минюст США показал фотографию Эпштейна с чеком от Трампа на $22,5 тысяч
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Министерство юстиции США показало фотографию скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна с чеком на 22,5 тысячи долларов от действующего президента США Дональда Трампа. Фото опубликовано на сайте ведомства.

В одном из файлов содержится фотография Эпштейна в объятиях с неизвестной девушкой, чье лицо скрыто черным прямоугольником. В руках финансист держит чек, выписанный Трампом на его имя.

Более подробных сведений о фотографии нет. Обстоятельства, при которых Трамп вручил чек Эпштейну, также неизвестны.

Ранее демократы Палаты представителей США опубликовали очередную партию фотодокументов из архива Эпштейна. На одном из снимков запечатлен основатель Microsoft Билл Гейтс с девушкой, ее лицо заретушировано.

