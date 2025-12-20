Реклама

13:41, 20 декабря 2025Бывший СССР

Украинский ЦИК назвал цену выборов в стране

Замглавы украинского ЦИК Дубовик: Выборы обойдутся в 20 миллиардов гривен
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)
СюжетВыборы президента США 2024

Фото: Mykola Tys / Shutterstock / Fotodom  

Замглавы украинского ЦИК Сергей Дубовик назвал цену грядущих выборов в стране. Его цитирует РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

С учетом расходов органов местного самоуправления, все три вида выборов обойдутся стране примерно в 20 миллиардов гривен (около 472 миллионов долларов), подсчитал он. Украинский минфин, по словам Дубовика, ранее уже делал подсчеты на случай проведения выборов в 2025 году и оценил их в 389 миллионов долларов, однако с учетом инфляции пришлось провести переоценку.

О необходимости выборов на Украине заявлял президент США Дональд Трамп, указывая на низкий рейтинг текущего президента страны Владимира Зеленского. Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая 2024 года, 9 декабря согласился провести выборы, но запросил у США и Европы обеспечить безопасность их проведения.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поддержал проведение выборов главы государства с помощью онлайн-платформ. Он дал понять, что рассматривает возможность онлайн-голосования для всех граждан.

