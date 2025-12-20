Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:09, 20 декабря 2025Мир

В Британии нашли важный сигнал в речи Путина

Guardian: Путин занял жесткую позицию, говоря об Украине на прямой линии
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press

Российский президент Владимир Путин подтвердил свою непоколебимую позицию по Украине, когда отвечал на вопросы во время прямой линии. На эту деталь обратили внимание авторы британской газеты Guardian.

Как отмечается в публикации, Путин занял жесткую позицию, отвечая на вопросы по украинскому конфликту, таким образом подчеркнув решимость «продолжать боевые действия, пока не будут выполнены все условия Москвы».

По мнению западных СМИ, в рамках прошедшей конференции обсуждались разные по масштабу и значимости вопросы: от конфликта на Украине до существования инопланетян, телефонного мошенничества и состояния дорог. Представители СМИ уточнили, что за мероприятием было интересно наблюдать.

Ранее сообщалось, что британское издание The Guardian столкнулось со сложностями при переводе слов Владимира Путина о «европейских подсвинках». Как отмечалось в материале, что российский лидер называет европейских лидеров «маленькими хрюшками».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Репутация ЕС была бы испорчена». Почему Евросоюз отказался от конфискации российских активов и кто повлиял на это решение?

    В России стало опасно увольняться

    Собраны главные мемы 2025 года

    Путин заявил о достижении Россией полного цифрового суверенитета

    Воронежскую область атаковали беспилотники

    В США обнародовали материалы дела Эпштейна

    Россиянам рассказали о вреде алкоголя во время магнитных бурь

    В Британии нашли важный сигнал в речи Путина

    «Худшие туристы в истории». Россия отменила визы для китайцев. Почему в мире не любят путешественников из этой страны?

    Загадочный объект, вторгшийся в Солнечную систему, пролетел максимально близко к Земле. Почему его считают инопланетным кораблем?

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok