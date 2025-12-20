В Британии нашли важный сигнал в речи Путина

Guardian: Путин занял жесткую позицию, говоря об Украине на прямой линии

Российский президент Владимир Путин подтвердил свою непоколебимую позицию по Украине, когда отвечал на вопросы во время прямой линии. На эту деталь обратили внимание авторы британской газеты Guardian.

Как отмечается в публикации, Путин занял жесткую позицию, отвечая на вопросы по украинскому конфликту, таким образом подчеркнув решимость «продолжать боевые действия, пока не будут выполнены все условия Москвы».

По мнению западных СМИ, в рамках прошедшей конференции обсуждались разные по масштабу и значимости вопросы: от конфликта на Украине до существования инопланетян, телефонного мошенничества и состояния дорог. Представители СМИ уточнили, что за мероприятием было интересно наблюдать.

Ранее сообщалось, что британское издание The Guardian столкнулось со сложностями при переводе слов Владимира Путина о «европейских подсвинках». Как отмечалось в материале, что российский лидер называет европейских лидеров «маленькими хрюшками».