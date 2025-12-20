Российский президент Владимир Путин подтвердил свою непоколебимую позицию по Украине, когда отвечал на вопросы во время прямой линии. На эту деталь обратили внимание авторы британской газеты Guardian.
Как отмечается в публикации, Путин занял жесткую позицию, отвечая на вопросы по украинскому конфликту, таким образом подчеркнув решимость «продолжать боевые действия, пока не будут выполнены все условия Москвы».
По мнению западных СМИ, в рамках прошедшей конференции обсуждались разные по масштабу и значимости вопросы: от конфликта на Украине до существования инопланетян, телефонного мошенничества и состояния дорог. Представители СМИ уточнили, что за мероприятием было интересно наблюдать.
Ранее сообщалось, что британское издание The Guardian столкнулось со сложностями при переводе слов Владимира Путина о «европейских подсвинках». Как отмечалось в материале, что российский лидер называет европейских лидеров «маленькими хрюшками».