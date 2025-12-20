В бывшей республике СССР заявили об опасной обстановке вокруг страны

Вольфович: События на Западе влияют на безопасность Белоруссии

Госсекретарь белорусского совбеза Александр Вольфович оценил обстановку вокруг страны. Его цитирует «Белта».

Вольфович счел ее взрывоопасной. По его мнению, обстановка может быть опаснее для бывшей республики СССР, чем во времена холодной войны. «И действительно, то, что сегодня происходит на Западе, очень влияет на безопасность и функционирование любого государства, не только Беларуси», — говорит он.

Эксперт указал на увеличение европейцами национальных расходов на оборону и разработку программы «Готовность 2030», подразумевающую трату 800 миллиардов евро до конца 2030 года на развитие военной инфраструктуры, поставку новых образцов вооружения, военной техники в Европе.

Госсекретарь добавил, что все риски и угрозы национальной безопасности Белоруссии были учтены при разработке утвержденного Совбезом плана обороны на период до 2030 года. Документ, подчеркнул Вольфович, имеет оборонительный характер. «Если вспыхнет пламя какого-то конфликта, его мы будем тушить, защищать свою страну, свои национальные интересы, свой народ тем, что у нас есть», — заключил он.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник объяснил размещение российской системы баллистических ракет средней дальности «Орешник» в Белоруссии приближением к границам Евросоюза. Он напомнил, что Россию с Белоруссией связывает союзный договор.