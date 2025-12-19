В России объяснили заступление «Орешника» на боевое дежурство в Белоруссии

Колесник объяснил размещение «Орешника» в Белоруссии приближением к границам ЕС

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник объяснил размещение российской системы баллистических ракет средней дальности «Орешник» в Белоруссии приближением к границам Евросоюза (ЕС). Так в беседе с «Лентой.ру» депутат высказался о заступлении техники на боевое дежурство в союзном государстве.

«Запад, который постоянно угрожает нам войной, какими-то там нападениями, блокировкой Калининградской области, что тоже означает войну, делает это в связи с тем, что не верит, что будет нанесен удар по объектам, в том числе и на территории Евросоюза, если оттуда что-то прилетит. Поэтому мы приблизились к границам. Союзники наши готовы за себя постоять. Нас с Белоруссией связывает союзный договор. Если вдруг какие-то нападки на Белоруссию будут, а Польша неоднократно об этом заявляла, получат по полной», — заявил Колесник.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что российская система баллистических ракет средней дальности «Орешник» была размещена в стране в среду, 17 декабря, и заступила на боевое дежурство.

Он добавил, что военное сотрудничество с Россией обеспечивает стратегическую защиту республики.

