Эксперт Цуй: Украина вряд ли вернет Евросоюзу 90 миллиардов евро

Европейский союз (ЕС) вряд ли дождется от Украины возвращения 90 миллиардов евро, предоставленных Киеву в кредит. Так способность Киева вернуть деньги оценил директор департамента европейских исследований Китайского института международных исследований Цуй Хунцзянь в интервью ТАСС.

«Учитывая ограниченные возможности Украины по погашению долга, такой кредит, вероятно, окажется невозвратным», — сказал он.

По его словам, именно по этой причине Венгрия, Чехия и Словакия отказались участвовать в финансировании Украины.

Ранее депутат Европарламента от французской партии «Национальное объединение» Тьерри Мариани сделал признание о выделенных Украине деньгах. «Мы одалживаем деньги Киеву, прекрасно зная, что у нас нет никаких шансов получить компенсацию», — заметил он.