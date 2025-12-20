Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:21, 20 декабря 2025Мир

В Китае оценили способность Украины вернуть кредит ЕС

Эксперт Цуй: Украина вряд ли вернет Евросоюзу 90 миллиардов евро
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Christian Spicker / IMAGO / Global Look Press

Европейский союз (ЕС) вряд ли дождется от Украины возвращения 90 миллиардов евро, предоставленных Киеву в кредит. Так способность Киева вернуть деньги оценил директор департамента европейских исследований Китайского института международных исследований Цуй Хунцзянь в интервью ТАСС.

«Учитывая ограниченные возможности Украины по погашению долга, такой кредит, вероятно, окажется невозвратным», — сказал он.

По его словам, именно по этой причине Венгрия, Чехия и Словакия отказались участвовать в финансировании Украины.

Ранее депутат Европарламента от французской партии «Национальное объединение» Тьерри Мариани сделал признание о выделенных Украине деньгах. «Мы одалживаем деньги Киеву, прекрасно зная, что у нас нет никаких шансов получить компенсацию», — заметил он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Киеву — оружие, Москве — санкции». Рубио указал на разницу в действиях США в отношении Украины и России

    «Соседи и коммунальщики воруют тепло». Почему в российских квартирах бывает очень холодно

    Раскрыты последствия тотального запрета вейпов в России

    В Швейцарии сообщили о последствиях воровства активов России

    Трамп анонсировал поездку в место проведения переговоров по Украине

    В Китае оценили способность Украины вернуть кредит ЕС

    В США восхитились выступлением Путина на прямой линии

    Москвичи выбрали имя для детеныша редкого капуцина-плаксы

    Россиянам рассказали о случаях удержания пенсий

    В США назвали пять препятствий для мира между Россией и Украиной

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok