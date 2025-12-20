В Кремле назвали дискуссию о выборах на Украине реакцией на слова Путина

Дискуссия о выборах на Украине — реакция на слова президента России Владимира Путина о необходимости легитимной власти. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.

«Тема на плаву. Естественно, это и есть реакция (на слова Путина — прим. «Ленты.ру»)», — сказал он. Песков также добавил, что президент Украины Владимир Зеленский путается в показаниях, когда говорит о выборах на Украине.

Так, украинский лидер готов к вмешательству в выборы со стороны США и даже сам просит об этом, но при этом заявляет, что не позволит это делать Путину.

Ранее президент России заявил, что страна готова обеспечить безопасность при проведении выборов на Украине. В ответ на это Зеленский отказался давать право голоса украинцам на утраченных территориях.

