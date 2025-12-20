В России ответили на озвученную Украиной новую дату нападения Москвы на НАТО

Депутат Чепа: Россия ни на кого не собирается нападать

Россия ни на кого не собирается нападать, заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа. Так в беседе с «Лентой.ру» депутат ответил на озвученную Украиной теорию о готовности Москвы напасть на НАТО в 2027 году.

«Я не разведчик. Но интересно, на чем строится разведка Украины. Слова "может" и "нападут" или "хотят напасть" — это абсолютно разные вещи. Нападать мы ни на кого не собираемся и не собирались. СВО — это вынужденная мера, на которую нас подтолкнули страны Запада с учетом действий украинских властей», — заявил Чепа.

Депутат добавил, что Россия готова к отражению любой атаки.

«Такие заявления — это все популистские штучки, которые должны заставить Запад испугаться и дать Украине денег. Нужны страшилки, нужен враг, чтобы получать деньги. Украина кормится за счет этого», — заключил он.

Ранее начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что планы России напасть на страны НАТО могут быть реализованы уже в 2027 году. При этом, как утверждает глава ГУР, сроки были скорректированы, поскольку ранее военная эскалация была запланирована на 2030 год.

