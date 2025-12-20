Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:36, 20 декабря 2025РоссияЭксклюзив

В России ответили на озвученную Украиной новую дату нападения Москвы на НАТО

Депутат Чепа: Россия ни на кого не собирается нападать
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Россия ни на кого не собирается нападать, заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа. Так в беседе с «Лентой.ру» депутат ответил на озвученную Украиной теорию о готовности Москвы напасть на НАТО в 2027 году.

«Я не разведчик. Но интересно, на чем строится разведка Украины. Слова "может" и "нападут" или "хотят напасть" — это абсолютно разные вещи. Нападать мы ни на кого не собираемся и не собирались. СВО — это вынужденная мера, на которую нас подтолкнули страны Запада с учетом действий украинских властей», — заявил Чепа.

Депутат добавил, что Россия готова к отражению любой атаки.

«Такие заявления — это все популистские штучки, которые должны заставить Запад испугаться и дать Украине денег. Нужны страшилки, нужен враг, чтобы получать деньги. Украина кормится за счет этого», — заключил он.

Ранее начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что планы России напасть на страны НАТО могут быть реализованы уже в 2027 году. При этом, как утверждает глава ГУР, сроки были скорректированы, поскольку ранее военная эскалация была запланирована на 2030 год.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине озвучили новую дату нападения России на Европу

    В России появилась скрытая «огромная армия»

    «Экономическое чудо» России оказалось невозможным

    Песков рассказал о графике Путина в новогодние праздники

    В России ответили на озвученную Украиной новую дату нападения Москвы на НАТО

    Тревел-блогерша побывала в Армении и раскрыла истинное отношение местных к россиянам

    Пожар вспыхнул в многоэтажке в Москве

    Стала известна причина расправы мужчины со стюардессой в ОАЭ

    В Турции упал беспилотник

    В бывшей республике СССР заявили об опасной обстановке вокруг страны

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok