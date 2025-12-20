Реклама

14:17, 20 декабря 2025Бывший СССР

На Украине озвучили новую дату нападения России на Европу

Буданов: Россия готова напасть на Европу уже в 2027 году
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)
Кирилл Буданов

Кирилл Буданов. Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) озвучил новую дату нападения России на Европу. Его слова приводит агентство «УНИАН».

По версии Буданова, планы России напасть на страны НАТО могут быть реализованы уже в 2027 году. При этом, как утверждает глава ГУР, сроки были скорректированы, поскольку ранее военная эскалация была запланирована на 2030 год. Буданов рассказал, что первыми целями РФ станут Прибалтийские государства, тогда как по Польше, согласно его прогнозу, будут только наноситься удары.

Буданов не объяснил, на основании какой информации сделан такой прогноз.

19 декабря во время прямой линии российский лидер Владимир Путин заявил, что утверждения о возможном нападении России на Европу — чушь. Президент подчеркнул, что западные политические деятели своими руками создали сегодняшнюю ситуацию и продолжают нагнетать обстановку, постоянно говорят, что они готовятся к войне с Россией.

