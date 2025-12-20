Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:19, 20 декабря 2025Экономика

В России пообещали скорее испытать самолет «Байкал»

Минпромторг: Первый полет «Байкал» ожидается в ближайшее время
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Первый полет самолета «Байкал» с двигателем ВК-800 ожидается в ближайшее время. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минпромторг России.

Уральским заводом гражданской авиации (УЗГА) были изготовлены опытные образцы самолета «Байкал» (ЛМС-901) и авиадвигателя ВК-800, выполнены испытания двигателя в составе летающей лаборатории Як-40. В настоящее время ведутся сертификационные испытания, в ближайшее время ожидается первый полет самолета с двигателем ВК-800, пообещали там.

Ранее планировалось, что поставки «Байкалов» начнутся в 2026 году, однако по состоянию на конец октября сроки поставок не озвучивались.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Спецпредставитель Путина написал пост в пути в США

    «Соседи и коммунальщики воруют тепло». Почему в российских квартирах бывает очень холодно

    Раскрыты последствия тотального запрета вейпов в России

    Стали известны подробности об обвинивших учительницу в совращении российских школьниках

    Американского фигуриста пожизненно отстранили по делу о сексуальном насилии

    Названо максимально допустимое количество чашек кофе в день

    Экс-советник Трампа оценил идею строительства тоннеля между Аляской и Россией

    Буданов заявил о разрушении Украиной собственной мобилизации

    Рэпер Макан получил новое распределение в армии

    В России пообещали скорее испытать самолет «Байкал»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok