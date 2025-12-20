В России пообещали скорее испытать самолет «Байкал»

Минпромторг: Первый полет «Байкал» ожидается в ближайшее время

Первый полет самолета «Байкал» с двигателем ВК-800 ожидается в ближайшее время. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минпромторг России.

Уральским заводом гражданской авиации (УЗГА) были изготовлены опытные образцы самолета «Байкал» (ЛМС-901) и авиадвигателя ВК-800, выполнены испытания двигателя в составе летающей лаборатории Як-40. В настоящее время ведутся сертификационные испытания, в ближайшее время ожидается первый полет самолета с двигателем ВК-800, пообещали там.

Ранее планировалось, что поставки «Байкалов» начнутся в 2026 году, однако по состоянию на конец октября сроки поставок не озвучивались.