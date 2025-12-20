Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:05, 20 декабря 2025Мир

В России рассказали о последствиях начала войны между США и Венесуэлой

Хейфец: Война США с Венесуэлой значительно повлияет на мировую торговлю нефтью
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Потенциальная война США с Венесуэлой значительно повлияет на мировую торговлю нефтью. Об заявил профессор кафедры американских исследований факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета, ведущий научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Лазарь Хейфец, пишет «Газета.Ru».

По его мнению, наличие нефти у Венесуэлы стало превалирующим фактором, определяющим давление на Каракас со стороны Вашингтона. Он добавил, что в настоящий момент поставки венесуэльской нефти в основном идут в азиатские страны. Однако, как добавил Хейфец, от ее импорта также зависит и Куба, поэтому военный конфликт приведет к серьезным последствиям на мировом рынке.

Ранее президент США Дональд Трамп не исключил того, что США могут начать войну с Венесуэлой. При этом он заявил, что «не собирается обсуждать», могут ли удары американских военных по венесуэльским судам привести к войне.

17 декабря четыре самолета палубной авиации США были подняты в небо у берегов латиноамериканской республики. Также американский лидер потребовал от Венесуэлы вернуть права на нефть.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США восхитились выступлением Путина на прямой линии

    «Соседи и коммунальщики воруют тепло». Почему в российских квартирах бывает очень холодно

    Раскрыты последствия тотального запрета вейпов в России

    Ученые сообщили о странных признаках 3I/ATLAS

    Трамп едва не обозвал Хиллари Клинтон нецензурным словом

    На Западе обеспокоились словами Путина о «европейских подсвинках»

    Трамп поиздевался на Байденом

    В России рассказали о последствиях начала войны между США и Венесуэлой

    Политолог заявил об исчерпании возможностей Запада по давлению на Россию

    В Швейцарии сообщили о последствиях воровства активов России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok