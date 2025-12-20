В Ростовской области задержали экс-главу Волгодонска Юрия Мариненко

В Ростовской области задержали экс-главу Волгодонска Юрия Мариненко. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Чиновник подозревается в крупном хищении — подделке статуса малоимущего и получении льготной квартиры. Следствие считает, что в 2016-м году Мариненко, будучи главой волгодонского МВД, получил квартиру в 63,8 квадратного метра стоимостью 2,5 миллиона рублей, оформив ее на дочь.

Экс-чиновника задержали в ночь на 20 декабря у него дома. В настоящее время продолжаются следственные действия. Мариненко поместили в СИЗО до 18 февраля.

