15:11, 20 декабря 2025Силовые структуры

В Ростовской области задержали экс-главу Волгодонска

В Ростовской области задержали экс-главу Волгодонска Юрия Мариненко
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Кадр: Telegram-канал 112

В Ростовской области задержали экс-главу Волгодонска Юрия Мариненко. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Чиновник подозревается в крупном хищении — подделке статуса малоимущего и получении льготной квартиры. Следствие считает, что в 2016-м году Мариненко, будучи главой волгодонского МВД, получил квартиру в 63,8 квадратного метра стоимостью 2,5 миллиона рублей, оформив ее на дочь.

Экс-чиновника задержали в ночь на 20 декабря у него дома. В настоящее время продолжаются следственные действия. Мариненко поместили в СИЗО до 18 февраля.

Ранее суд в Москве взыскал в доход государства незаконно приобретенное имущество экс-главы Предгорного района Ставрополья на 2,9 миллиарда рублей — это в том числе дорогие автомобили и объекты недвижимости.

