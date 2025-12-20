В США назвали слова Путина о подсвинках издевкой над европейскими лидерами

NI: Путин поиздевался над европейскими союзниками Украины

В США назвали слова президента России Владимира Путина о европейских подсвинках издевкой над лидерами Евросоюза. Об этом написал американский журнал The National Interest.

В издании отметили, что Путин уничижительно отозвался о европейских партнерах Украины, которые предоставили Киеву финансовую помощь в области безопасности. В публикации также подчеркивают, что Путин по-другому характеризует США. «В конце концов, США были самым важным партнером Украины. Возможно, его ремарка была направлена на углубление разногласий между Соединенными Штатами и остальной частью НАТО», — предполагает автор, называя высказывание Путина относительно европейских лидеров издевкой.

17 декабря Путин принял участие в расширенном заседании коллегии Минобороны. В ходе встречи он заявил, что «европейские подсвинки» включились в работу прежней администрации США, надеясь поживиться на развале России.

Профессор Татьяна Фадеева заявила, что «европейские подсвинки» могут войти в словарь как афоризм после речи Путина.