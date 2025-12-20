Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:11, 20 декабря 2025Мир

В США назвали слова Путина о подсвинках издевкой над европейскими лидерами

NI: Путин поиздевался над европейскими союзниками Украины
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Alexander Nemenov / Pool / Reuters

В США назвали слова президента России Владимира Путина о европейских подсвинках издевкой над лидерами Евросоюза. Об этом написал американский журнал The National Interest.

В издании отметили, что Путин уничижительно отозвался о европейских партнерах Украины, которые предоставили Киеву финансовую помощь в области безопасности. В публикации также подчеркивают, что Путин по-другому характеризует США. «В конце концов, США были самым важным партнером Украины. Возможно, его ремарка была направлена на углубление разногласий между Соединенными Штатами и остальной частью НАТО», — предполагает автор, называя высказывание Путина относительно европейских лидеров издевкой.

17 декабря Путин принял участие в расширенном заседании коллегии Минобороны. В ходе встречи он заявил, что «европейские подсвинки» включились в работу прежней администрации США, надеясь поживиться на развале России.

Профессор Татьяна Фадеева заявила, что «европейские подсвинки» могут войти в словарь как афоризм после речи Путина.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Нацполиция Украины сделала новое заявление о развернутом в центре Киева флаге России

    В России появилась скрытая «огромная армия»

    «Экономическое чудо» России оказалось невозможным

    Глава РФПИ заявил о подготовке Москвы к сотрудничеству с Вашингтоном в Арктике

    Внук обвинил бабушку с дедом в воспитании отца-подкаблучника и набросился на них с ножом

    В США назвали слова Путина о подсвинках издевкой над европейскими лидерами

    Оценены шансы Овечкина прервать серию в НХЛ без голов

    Захарова прокомментировала реакцию Украины на дрон с флагом России в Киеве

    В России ответили на заявление Зеленского о мирном соглашении

    Российский военный выжил после прямого попадания дрона ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok