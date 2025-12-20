В США столкнулись два поезда

В США столкнулись два поезда, пострадали 17 человек

В американском штате Нью-Джерси произошло столкновение двух поездов, в результате которого один из составов частично сошел с рельсов. Об этом сообщил местный телеканал News 12 New Jersey.

Отмечается, что в результате происшествия пострадали 17 человек. Их травмы считаются неопасными для жизни

На данный момент неизвестно, что стало причиной инцидента. На месте происшествия работают спасатели и правоохранители.

Ранее сообщалось, что в Пензенской области столкнулись два поезда. В результате несколько вагонов сошли с рельсов, никто не пострадал.

До этого в Алма-Ате более 50 человек отравились газом в поезде. По результатам обследований госпитализировали 10 детей. Двое несовершеннолетних находятся в реанимации.