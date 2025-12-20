Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:15, 20 декабря 2025Мир

В США столкнулись два поезда

В США столкнулись два поезда, пострадали 17 человек
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Jake Weirick / Unsplash

В американском штате Нью-Джерси произошло столкновение двух поездов, в результате которого один из составов частично сошел с рельсов. Об этом сообщил местный телеканал News 12 New Jersey.

Отмечается, что в результате происшествия пострадали 17 человек. Их травмы считаются неопасными для жизни

На данный момент неизвестно, что стало причиной инцидента. На месте происшествия работают спасатели и правоохранители.

Ранее сообщалось, что в Пензенской области столкнулись два поезда. В результате несколько вагонов сошли с рельсов, никто не пострадал.

До этого в Алма-Ате более 50 человек отравились газом в поезде. По результатам обследований госпитализировали 10 детей. Двое несовершеннолетних находятся в реанимации.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США восхитились выступлением Путина на прямой линии

    «Соседи и коммунальщики воруют тепло». Почему в российских квартирах бывает очень холодно

    Раскрыты последствия тотального запрета вейпов в России

    В России рассказали о провале украинских и британских спецслужб

    Трамп захотел выделить себе миллиард долларов из бюджета США

    В США столкнулись два поезда

    Глава ЗАЭС предупредил об угрозе нового Чернобыля из-за атак ВСУ

    Стало известно о превращающемся в «бойню» для ВСУ участке

    Инициатора дела против окружения Зеленского жестоко избили сотрудники СБУ

    В России назвали способ борьбы с дипфейками

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok