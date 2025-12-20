В Турции упал беспилотник

Haberturk: Еще один беспилотник упал в районе турецкого города Балыкесир

В окрестностях города Балыкесир на северо-западе Турции упал беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщает Haberturk.

Дрон упал в поле в районе поселка Салур. Его обнаружили фермеры и передали силам безопасности. Прибывшие на место специалисты провели осмотр, обеспечили безопасность и отправили беспилотник в Анкару для детальной экспертизы. Принадлежность дрона пока не установлена.

Отмечается, что это третий подобный инцидент за пять дней.

19 декабря в провинции Коджаэли на западе Турции упал беспилотник неизвестного происхождения. 15 декабря в Минобороны Турции заявили о сбитом БПЛА над Черным морем.