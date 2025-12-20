В Якутии зафиксировали самую низкую температуру на планете

В минувшие сутки Якутия стала самым холодным местом на Земле

Республика Саха стала самым холодным местом на планете в минувшие сутки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр России.

По данным метеорологов, в Якутии зафиксировали аномальный мороз, который стал самой низкой температурой на Земле за последние сутки. Ниже всего столбик термометра опустился в городе Покровске, достигнув отметки в минус 51,7 градуса по Цельсию.

Второе и третье места в этом рейтинге также заняли якутские населенные пункты — метеостанция Сухана (минус 49,4 градуса по Цельсию) и село Крест-Хальджай (минус 48,7 градуса по Цельсию). В то же время самыми жаркими точками стали австралийские Телфер (плюс 44,1 градуса по Цельсию) и аэропорт Сиднея (плюс 42,6 градуса по Цельсию), а также южноафриканский Апингтон (+39,2 градуса по Цельсию).

В Московском регионе температурные контрасты были скромнее: самая теплая погода была отмечена в подмосковных Черустях (плюс 1,6 градуса по Цельсию), а самая холодная ночь — в Кашире (минус 3,2 градуса по Цельсию).

Ранее москвичам пообещали возвращение морозной погоды в конце декабря. 31 декабря и 1 января днем температура составит от 0 до минус пяти градусов, ночью до минус двух — минус восьми градусов. Затем в столичный регион придут более сильные морозы.