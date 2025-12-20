Варламов зашел в заброшенное здание в США и испугался

Блогер Варламов испугался, что в заброшенном здании Детройта встретит бездомных

Российский блогер Илья Варламов (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов; внесен в перечь террористов и экстремистов) зашел в заброшенное здание в городе Детройт в США и испугался. Видео с инцидентом доступно на его YouTube-канале.

Гуляя по городу, блогер увидел одно из заброшенных зданий промышленного предприятия и решил зайти в него. Варламов прошел вглубь неосвещенного помещения и признался, что чувствует себя небезопасно. «Вообще, немножко стремно, потому что непонятно, чего здесь ожидать. В таких зданиях могут быть, не знаю, какие-то бездомные, наркоманы, еще кто-то, кто будет не очень рад меня встретить. А я буду не рад встретить их», — отметил блогер.

Варламов добавил, что в итоге здание оказалось пустым.

Ранее блогер побывал в Японии и показал вагон в метро для «обычного советского человека». По словам Варламова, в них слабее, чем в остальных, работает кондиционер.