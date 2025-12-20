Реклама

Россия
14:41, 20 декабря 2025РоссияЭксклюзив

Военный раскрыл значение контроля Высокого в Сумской области и Светлого в ДНР

Военный Дандыкин назвал контроль Высокого и Светлого знаковыми моментами
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Взятие под контроль населенного пункта Высокое в Сумской области и населенного пункта Светлое в Донецкой народной республике (ДНР) — это знаковые моменты для Вооруженных сил (ВС) России в зоне специальной военной операции (СВО), рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Значение продвижения Российской армии специалист раскрыл в беседе с «Лентой.ру».

«Контроль Светлого говорит о том, что этому мешку в Димитрове приходит конец. Наши ребята подчищают, освобождают населенные пункты, перекрывают им все возможности выхода. По большому счету, в ближайшее время, я думаю, будет сообщение, что этот город-спутник Красноармейска освобожден. Это важнейший этап. Тиски сжимаются. Освобождение Димитрова позволит нам выполнять уже другие задачи по освобождению всей славянско-краматорской агломерации», — заявил Дандыкин.

Военный эксперт добавил, что на сумском направлении давно не было вестей о взятии под контроль населенных пунктов.

«Бои там идут. Враг постоянно обстреливает уже освобожденную нами Курскую область. Поэтому это очень знаковый момент, что мы создаем зону безопасности. Я думаю, что это говорит о том, что мы будем продвигаться и охватывать сами Сумы, хотя сейчас вопрос этот, наверное, не стоит», — заключил он.

Ранее в Минобороны России сообщили, что российские военные заняли населенный пункт Высокое в Сумской области. В ведомстве разъяснили, что в операции принимали участие подразделения группировки «Север».

