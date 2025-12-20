Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
16:15, 20 декабря 2025Забота о себе

Врач назвал самое опасное сочетание оливье с алкоголем

Гастроэнтеролог Вялов: Употребление оливье с коктейлями грозит панкреатитом
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Dmitry_Koshelev / Shutterstock / Fotodom

Гастроэнтеролог и гепатолог Сергей Вялов назвал самое опасное сочетание новогоднего салата оливье с алкоголем. Рекомендациями к праздничному столу он поделился с ТАСС.

По его словам, особенно опасно совмещать оливье со сладким и крепким алкоголем — полусладкими или сладкими шампанскими, сладкими коктейлями, водкой. Это, предупредил Вялов, грозит острым панкреатитом.

Спиртные напитки и жирные блюда гастроэнтеролог назвал худшей комбинацией для поджелудочной железы. Сахар в напитках усугубляет углеводную нагрузку, продолжил он. Оливье врач предложил сочетать с некрепкими алкогольными напитками без сахара — сухим вином или шампанским брют. Главным блюдом после оливье, добавил он, могут стать запеченное мясо, рыба или птица без добавления тяжелых соусов.

Материалы по теме:
«Стол №5»: меню, рецепты, что можно и нельзя есть
«Стол №5»:меню, рецепты, что можно и нельзя есть
18 августа 2022
Гликемический индекс продуктов: что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
Гликемический индекс продуктов:что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
12 декабря 2023

Ранее диетолог Дженни Чише предупредила о неочевидной опасности мандаринов. По ее словам, для сохранения товарного вида цитрусовые фрукты обрабатывают химикатами, которые в большом количестве могут навредить здоровью.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В центре Киева заметили российский флаг

    В России появилась скрытая «огромная армия»

    «Экономическое чудо» России оказалось невозможным

    Россиянин поставил на матчи РПЛ 30 рублей и выиграл 114 тысяч

    Москвичам рассказали о погоде в самый короткий день года

    Врач назвал самое опасное сочетание оливье с алкоголем

    На Украине показали одну из строящихся оборонительных линий

    Стало известно о зверствах ВСУ над жителями Харьковской области

    Мамиашвили высказался о переходе двукратного чемпиона России по борьбе под флаг Болгарии

    Экс-премьера Пакистана и его жену приговорили еще к 17 годам тюрьмы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok