Врач назвал самое опасное сочетание оливье с алкоголем

Гастроэнтеролог Вялов: Употребление оливье с коктейлями грозит панкреатитом

Гастроэнтеролог и гепатолог Сергей Вялов назвал самое опасное сочетание новогоднего салата оливье с алкоголем. Рекомендациями к праздничному столу он поделился с ТАСС.

По его словам, особенно опасно совмещать оливье со сладким и крепким алкоголем — полусладкими или сладкими шампанскими, сладкими коктейлями, водкой. Это, предупредил Вялов, грозит острым панкреатитом.

Спиртные напитки и жирные блюда гастроэнтеролог назвал худшей комбинацией для поджелудочной железы. Сахар в напитках усугубляет углеводную нагрузку, продолжил он. Оливье врач предложил сочетать с некрепкими алкогольными напитками без сахара — сухим вином или шампанским брют. Главным блюдом после оливье, добавил он, могут стать запеченное мясо, рыба или птица без добавления тяжелых соусов.

