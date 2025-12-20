Реклама

17:18, 20 декабря 2025Бывший СССР

ВСУ ликвидировали своего же сдавшегося в плен военного

Shot: Украинские боевики ликвидировали своего же военного, сдавшегося ВС РФ
Елизавета Гринберг (редактор)

Кадр: Telegram-канал SHOT

Украинские боевики ликвидировали своего же военного, сдавшегося в плен Вооруженным силам (ВС) России на купянском направлении. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По имеющимся данным, солдата Вооруженных сил Украины (ВСУ) заблокировали российские бойцы — операторы 352-го полка — под уничтоженным автомобилем. Он вылез с поднятыми руками и, после приказа о прекращении огня его начали доставать из-под машины.

Однако в момент, когда украинский боевик шел в сопровождении российских военных, ВСУ ударили по мужчине снарядом с дрона-камикадзе. Мужчина не выжил.

Ранее сообщалось, что военнослужащие ВСУ не дают сослуживцам сдаться в плен и уничтожают их. Также до этого стало известно, что командование ВСУ отдало приказ расстрелять отступающих из Купянска.

