The Telegraph: Россия единственная в мире имеет восемь атомных ледоколов

Россия располагает единственным в мире действующим атомным ледокольным флотом. Об этом сообщает британское издание The Telegraph.

В материале говорится, что российский флот имеет четыре современных судна проекта 22220 («Арктика», «Сибирь», «Урал» и «Якутия». Также в распоряжении РФ имеется два гиганта класса «Арктика» («Ямал» и «50 лет Победы») и два малотоннажных суда класса «Таймыр». «Никто не сравнится с российским атомным флотом», — признали британские журналисты.

Ради сравнения газета привела Финляндию, Канаду и Швецию, которые располагают одним мощным ледоколом, у США есть всего два устаревших судна. Китай занимается строительством ледокольного флота, но пока ему, очевидно, далеко до России. В свою очередь, Великобритания располагает лишь двумя ледоколами.

Колумнист The Telegraph Том Шарп заявил, что российский флот уникален и тем, что все восемь ледоколов работают одновременно «в самых суровых условиях». «Это впечатляет», — признался автор.

Специалист объяснил, что атомный флот необходим России с учетом санкционного давления. Ледоколы могут прокладывать путь танкерам, доставляющим нефть, сжиженный природный газ (СПГ) и полезные ископаемые. В свою очередь, продажа энергоресурсов поддерживает российскую экономику.

В конце ноября президент США Дональд Трамп признал, что у США значительно меньше ледоколов, чем у России. Трамп заметил, что подобное неутешительное для Соединенных Штатов положение вещей смехотворно.