17:29, 21 декабря 2025Мир

На Западе рассказали о крахе Украины

Журналист Фази: Запад в большей степени приблизил крах Украины
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Vlad Kravchuk / AP

Запад в большей степени способствует краху Украины. Об этом заявил иностранный журналист Томас Фази в своем аккаунте в Х.

Фази обратил внимание на реплику старшего научного сотрудника Германского института международных отношений и безопасности Яниса Клюге. Тот заявил, что никто в Европейском союзе (ЕС) не помогает России так организовать крах Украины, как премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. На это Томас Фази ответил, что в приближении коллапса на Украине виноват Запад.

«Никто не способствовал краху Украины в большей степени, чем те на Западе, кто последние три с половиной года саботировал дипломатию и оказывал давление на Украину», — заявил Фази.

По мнению западного журналиста, европейские лидеры вынудили Киев начать заведомо проигрышное противостояние с Россией «до последнего украинца». Томас Фази полагает, что такое положение дел отвечает экономическим и геополитическим интересам Запада.

Ранее журналисты британского издания UnHerd назвали позицию президента России Владимира Путина по территориальным вопросам твердой. Этому способствует политическая обстановка и неспособность европейских лидеров договориться между собой.

