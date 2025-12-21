Дочь Гвинет Пэлтроу повторила на публике образ матери 29-летней давности

Дочь Гвинет Пэлтроу Эппл Мартин повторила образ матери 29-летней давности

Дочь американской актрисы Гвинет Пэлтроу и фронтмена группы Coldplay Криса Мартина Эппл Мартин повторила на публике образ матери 29-летней давности. Об этом сообщает Page Six.

21-летняя наследница знаменитостей посетила премьеру фильма «Марти Великолепный» в Нью-Йорке. Она выбрала для выхода в свет облегающее черное платье-комбинацию длины макси с глубоким декольте бренда Calvin Klein. Также девушка уложила волосы в высокий пучок и нанесла макияж в естественной цветовой гамме.

При этом известно, что в подобном платье в 1996 году ее мать появилась на премьере фильма «Эмма», в котором исполнила главную роль.

