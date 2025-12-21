Топ-менеджер взыскала с химчистки 300 тысяч рублей за испорченное платье

Baza: Российский топ-менеджер взыскала с химчистки 300 тыс. руб. за платье

Топ-менеджер Российского футбольного союза (РФС) Диана Закарьян через суд взыскала с химчистки 300 тысяч рублей за испорченное платье. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации медиа, Закарьян, которая работает в коммерческом департаменте РФС, сшила в элитном ателье к дню рождения платье. После праздника Дарья сдала одежду в химчистку, сотрудники которой допустили ошибку и испортили материал платья. Женщина подала на организацию в суд и взыскала с компании 300 тысяч рублей.

Журналисты отметили, что специалисты химчистки вместо допустимой сухой чистки постирали платье с водой. Признав свою ошибку, фирма предложила Закарьян 5000 бонусных баллов, но женщина отказалась и направила иск в суд.

В суде представители химчистки попытались оправдаться, назвав порчу материала платья «неизбежными рисками». Однако суд принял сторону сотрудницы РФС, указав, что работа сотрудников компании была выполнена непрофессионально. Отмечается, что сумма компенсации в 4,5 раза превысила стоимость платья — 69 тысяч рублей. В нее также вошли штраф и судебные издержки.

