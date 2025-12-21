Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
13:22, 21 декабря 2025Ценности

Топ-менеджер взыскала с химчистки 300 тысяч рублей за испорченное платье

Baza: Российский топ-менеджер взыскала с химчистки 300 тыс. руб. за платье
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: @di_diamond

Топ-менеджер Российского футбольного союза (РФС) Диана Закарьян через суд взыскала с химчистки 300 тысяч рублей за испорченное платье. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации медиа, Закарьян, которая работает в коммерческом департаменте РФС, сшила в элитном ателье к дню рождения платье. После праздника Дарья сдала одежду в химчистку, сотрудники которой допустили ошибку и испортили материал платья. Женщина подала на организацию в суд и взыскала с компании 300 тысяч рублей.

Журналисты отметили, что специалисты химчистки вместо допустимой сухой чистки постирали платье с водой. Признав свою ошибку, фирма предложила Закарьян 5000 бонусных баллов, но женщина отказалась и направила иск в суд.

В суде представители химчистки попытались оправдаться, назвав порчу материала платья «неизбежными рисками». Однако суд принял сторону сотрудницы РФС, указав, что работа сотрудников компании была выполнена непрофессионально. Отмечается, что сумма компенсации в 4,5 раза превысила стоимость платья — 69 тысяч рублей. В нее также вошли штраф и судебные издержки.

В середине декабря стало известно, что турист из Краснодара попытался засудить авиакомпанию Azur Air за поврежденный во время транспортировки багаж. Россиянин потребовал компенсировать ему 84 тысячи рублей за брендовый чемодан, но суд отказал.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле рассказали о не понравившихся Путину вопросах на прямой линии

    Советский офицер одним словом предотвратил ядерный апокалипсис

    Раскрыто «новое золото» рынка труда

    На Западе нашли для Европы способ привлечь внимание Путина

    В России порассуждали о роли Европы в переговорах Москвы и Вашингтона

    Варламов констатировал превращение одного американского города в Челябинск

    Москвичка лишилась десятков миллионов рублей из-за ключей от домофона

    Орбан назвал условие для укрепления Украины

    Топ-менеджер взыскала с химчистки 300 тысяч рублей за испорченное платье

    Европе дали один совет по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok