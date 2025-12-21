Реклама

Россия
16:34, 21 декабря 2025Россия

Двенадцать российских детей внесли в список сайта «Миротворец»

Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: FotoDuets / Shutterstock / Fotodom

Двенадцать детей в возрасте до пяти лет внесли в список украинского сайта «Миротворец», который заблокирован на территории России. Об этом сообщает ТАСС.

По информации агентства, администрация внесла карточки детей на сайт за проезд через территории, которые Киев до сих пор считает своими.

Утверждается, что не достигшие даже шестилетнего возраста дети полностью осознавали, «что посещение этих пунктов пропуска является правонарушением» с точки зрения Украины.

Еще 25 двухлетних и трехлетних детей попали в базу сайта в октябре 2025 года. Несовершеннолетним вменяют «покушение на суверенитет и территориальную целостность» Украины.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
