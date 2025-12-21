Реклама

Экономика
20:46, 21 декабря 2025Экономика

ЕАЭС и Индонезия подписали соглашение о свободной торговле

ЕАЭС и Индонезия подписали в Петербурге соглашение о свободной торговле
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
Буди Сантосо

Буди Сантосо. Фото: Сергей Булкин / ТАСС

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и Индонезия подписали соглашение о свободной торговле. Об этом сообщили в эфире телеканала «Россия 24».

Со стороны России документ подписывал вице-премьер Алексей Оверчук. Индонезию представлял министр торговли Буди Сантосо.

Отмечается, что соглашение о свободной торговле обсуждалось во время визита в Россию президента Индонезии Прабово Субианто, а также его встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее Путин заявил, что все больше стран готовы выстраивать взаимоотношения с ЕАЭС. Глава государства также напомнил, что соглашение о зоне свободной торговли с Ираном уже вступило в силу. Помимо того, заключены торговые соглашения с ОАЭ и Монголией.

