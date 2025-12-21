Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и Индонезия подписали соглашение о свободной торговле. Об этом сообщили в эфире телеканала «Россия 24».
Со стороны России документ подписывал вице-премьер Алексей Оверчук. Индонезию представлял министр торговли Буди Сантосо.
Отмечается, что соглашение о свободной торговле обсуждалось во время визита в Россию президента Индонезии Прабово Субианто, а также его встречи с президентом России Владимиром Путиным.
Ранее Путин заявил, что все больше стран готовы выстраивать взаимоотношения с ЕАЭС. Глава государства также напомнил, что соглашение о зоне свободной торговли с Ираном уже вступило в силу. Помимо того, заключены торговые соглашения с ОАЭ и Монголией.