19:49, 21 декабря 2025Экономика

Путин рассказал о взаимоотношениях ЕАЭС с другими странами

Путин: Все больше стран готовы выстраивать взаимоотношения с ЕАЭС
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Alexander Kazakov / Sputnik / Pool / Reuters

Все больше стран готовы выстраивать взаимоотношения с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). Об этом заявил президент России Владимир Путин на саммите Высшего Евразийского экономического совета. Трансляцию мероприятия ведет Telegram-канал Кремля.

«Все больше стран и многосторонних структур выражают готовность выстраивать взаимоотношения с нашим объединением. Продолжает расширяться круг преференциальных внешнеторговых партнеров ЕАЭС», — рассказал он.

Глава государства также напомнил, что соглашение о зоне свободной торговли с Ираном уже вступило в силу. Помимо того, заключены торговые соглашения с ОАЭ и Монголией, а также планируется подписание документа с Индонезией.

До этого Путин назвал ЕАЭС самодостаточным центром формирующегося многополярного мира. Он также обратил внимание, что партнерство в рамках союза обеспечивает экономическую стабильность стран, входящих в него.

