Путин назвал ЕАЭС центром многополярного мира

Путин: ЕАЭС прочно утвердился как центр многополярного мира

Президент России Владимир Путин назвал Евразийский экономический союз (ЕАЭС) самодостаточным центром формирующегося многополярного мира. Его слова цитирует Telegram-канал Кремля.

На расширенной встрече стран-участниц союза в Санкт-Петербурге российский президент заявил, что все больше стран выражают готовность выстраивать взаимоотношения с ЕАЭС. «ЕАЭС прочно утвердился как самодостаточный центр формирующегося многополярного мира», — заметил Путин.

Он обратил внимание, что партнерство в рамках союза обеспечивает экономическую стабильность стран, входящих в него. «Участие в работе ЕАЭС приносит существенные дивиденды, в том числе экономические», — отметил президент России. Также он назвал возросшей долю энергетического экспорта из России в ЕАЭС — она увеличилась на 20 процентов.

Были отмечены конкретные успехи стран-участниц союза. Так, ВВП Белоруссии с 2020 по 2024 годы вырос на 11 процентов. Рост промышленности составил 15 процентов, сельского хозяйства — 10 процентов. В Казахстане приток инвестиций увеличился в семь раз — до четырех миллиардов долларов.

Ранее стало известно, что межправительственный совет Евразийского экономического союза принял решение отменить в 2026 году пошлины на импорт электрокаров в Белоруссию, Армению и Киргизию.