Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:40, 21 декабря 2025Россия

Путин назвал ЕАЭС центром многополярного мира

Путин: ЕАЭС прочно утвердился как центр многополярного мира
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Alexander Kazakov / Sputnik / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин назвал Евразийский экономический союз (ЕАЭС) самодостаточным центром формирующегося многополярного мира. Его слова цитирует Telegram-канал Кремля.

На расширенной встрече стран-участниц союза в Санкт-Петербурге российский президент заявил, что все больше стран выражают готовность выстраивать взаимоотношения с ЕАЭС. «ЕАЭС прочно утвердился как самодостаточный центр формирующегося многополярного мира», — заметил Путин.

Он обратил внимание, что партнерство в рамках союза обеспечивает экономическую стабильность стран, входящих в него. «Участие в работе ЕАЭС приносит существенные дивиденды, в том числе экономические», — отметил президент России. Также он назвал возросшей долю энергетического экспорта из России в ЕАЭС — она увеличилась на 20 процентов.

Были отмечены конкретные успехи стран-участниц союза. Так, ВВП Белоруссии с 2020 по 2024 годы вырос на 11 процентов. Рост промышленности составил 15 процентов, сельского хозяйства — 10 процентов. В Казахстане приток инвестиций увеличился в семь раз — до четырех миллиардов долларов.

Ранее стало известно, что межправительственный совет Евразийского экономического союза принял решение отменить в 2026 году пошлины на импорт электрокаров в Белоруссию, Армению и Киргизию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украинские журналисты нашли Миндича

    «Украина станет частью России, когда придет восьмой». Предсказания Жириновского и других провидцев на 2026 год

    Налоговая тотально взялась за простых россиян

    В Анапе задержали Деда Мороза

    Путин рассказал о взаимоотношениях ЕАЭС с другими странами

    Корея впервые за долгое время провела закрытые консультации с Россией

    Путин назвал ЕАЭС центром многополярного мира

    Стала известна судьба удерживаемых в Тунисе российских и белорусских пилотов

    Умерла первая переводчица «Хоббита»

    В России отреагировали на переброску новых сил ВСУ в район Константиновки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok