Появились подробности об участниках скандала с поддельными звездами Героев России

Ряжеными Героями России оказались экс-ахматовец Караманян и казак Иваньков

Экс-ахматовец из Сочи Айказ Караманян и член казачьего общества из Адлера Сергей Иваньков оказались участниками скандала с поддельными звездами Героев России. Подробности о «ряженых офицерах», которых встретила член Общественной палаты Екатерина Колотовкина под Ростовом, появились в Telegram-канале ветерана специальной военной операции Евгения Рассказова, известного под позывным Топаз.

По словам Топаза, казак Иваньков является замглавы адлерской ветеранской организации и мог участвовать в вооруженном конфликте в Абхазии. «По всей вероятности, к СВО не имеет никакого, либо минимальное отношение», — заявил он.

Также Рассказов сообщил, что замеченный с ненастоящей звездой Героя бывший боец «Ахмата» Караманян — президент благотворительного фонда «Родина-мать». Он привел неполный список наград, которые были вручены россиянину, — часть из них являются сувенирными.

Медаль «За храбрость II степени»

Орден «Ахмат-спецназ»

Медаль «Участнику специальной военной операции»

Медаль «За участие в боевых действиях»

Медаль «Святая Русь»

Орден «За заслуги»

Орден «100 лет Военной разведке»

Медаль «Дело веры»

Медаль «Доброволец»

Медаль «Военная разведка»

Медаль «За освобождение Луганской и Донецкой Народных Республик»

Медаль «За освобождение Донбасса»

Медаль «Георгиевский крест I степени»

Медаль «Георгиевский крест II степени»

Медаль Георгиевский крест III степени

Медаль «Георгиевский крест IV степени»

Медаль «За ратную доблесть»

Медаль Суворова

Медаль «За мужество и отвагу»

Крест «Спецназ»

Знак Участник СВО

Как ранее рассказала член Общественной палаты, трех ряженых героев она встретила в кафе и была ослеплена блеском их «геройских звезд», а также размером нагрудных «иконостасов». По ее словам, такого количества медалей не видели даже ее спутники, реально участвовавшие в спецоперации.