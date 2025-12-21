Появились подробности об участниках скандала с поддельными звездами Героев России

Экс-ахматовец из Сочи Айказ Караманян и член казачьего общества из Адлера Сергей Иваньков оказались участниками скандала с поддельными звездами Героев России. Подробности о «ряженых офицерах», которых встретила член Общественной палаты Екатерина Колотовкина под Ростовом, появились в Telegram-канале ветерана специальной военной операции Евгения Рассказова, известного под позывным Топаз.
По словам Топаза, казак Иваньков является замглавы адлерской ветеранской организации и мог участвовать в вооруженном конфликте в Абхазии. «По всей вероятности, к СВО не имеет никакого, либо минимальное отношение», — заявил он.
Также Рассказов сообщил, что замеченный с ненастоящей звездой Героя бывший боец «Ахмата» Караманян — президент благотворительного фонда «Родина-мать». Он привел неполный список наград, которые были вручены россиянину, — часть из них являются сувенирными.
- Медаль «За храбрость II степени»
- Орден «Ахмат-спецназ»
- Медаль «Участнику специальной военной операции»
- Медаль «За участие в боевых действиях»
- Медаль «Святая Русь»
- Орден «За заслуги»
- Орден «100 лет Военной разведке»
- Медаль «Дело веры»
- Медаль «Доброволец»
- Медаль «Военная разведка»
- Медаль «За освобождение Луганской и Донецкой Народных Республик»
- Медаль «За освобождение Донбасса»
- Медаль «Георгиевский крест I степени»
- Медаль «Георгиевский крест II степени»
- Медаль Георгиевский крест III степени
- Медаль «Георгиевский крест IV степени»
- Медаль «За ратную доблесть»
- Медаль Суворова
- Медаль «За мужество и отвагу»
- Крест «Спецназ»
- Знак Участник СВО
Как ранее рассказала член Общественной палаты, трех ряженых героев она встретила в кафе и была ослеплена блеском их «геройских звезд», а также размером нагрудных «иконостасов». По ее словам, такого количества медалей не видели даже ее спутники, реально участвовавшие в спецоперации.