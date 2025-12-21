Реклама

17:10, 21 декабря 2025Россия

Появились подробности об участниках скандала с поддельными звездами Героев России

Ряжеными Героями России оказались экс-ахматовец Караманян и казак Иваньков
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Экс-ахматовец из Сочи Айказ Караманян и член казачьего общества из Адлера Сергей Иваньков оказались участниками скандала с поддельными звездами Героев России. Подробности о «ряженых офицерах», которых встретила член Общественной палаты Екатерина Колотовкина под Ростовом, появились в Telegram-канале ветерана специальной военной операции Евгения Рассказова, известного под позывным Топаз.

По словам Топаза, казак Иваньков является замглавы адлерской ветеранской организации и мог участвовать в вооруженном конфликте в Абхазии. «По всей вероятности, к СВО не имеет никакого, либо минимальное отношение», — заявил он.

Также Рассказов сообщил, что замеченный с ненастоящей звездой Героя бывший боец «Ахмата» Караманян — президент благотворительного фонда «Родина-мать». Он привел неполный список наград, которые были вручены россиянину, — часть из них являются сувенирными.

  • Медаль «За храбрость II степени»
  • Орден «Ахмат-спецназ»
  • Медаль «Участнику специальной военной операции»
  • Медаль «За участие в боевых действиях»
  • Медаль «Святая Русь»
  • Орден «За заслуги»
  • Орден «100 лет Военной разведке»
  • Медаль «Дело веры»
  • Медаль «Доброволец»
  • Медаль «Военная разведка»
  • Медаль «За освобождение Луганской и Донецкой Народных Республик»
  • Медаль «За освобождение Донбасса»
  • Медаль «Георгиевский крест I степени»
  • Медаль «Георгиевский крест II степени»
  • Медаль Георгиевский крест III степени
  • Медаль «Георгиевский крест IV степени»
  • Медаль «За ратную доблесть»
  • Медаль Суворова
  • Медаль «За мужество и отвагу»
  • Крест «Спецназ»
  • Знак Участник СВО

Как ранее рассказала член Общественной палаты, трех ряженых героев она встретила в кафе и была ослеплена блеском их «геройских звезд», а также размером нагрудных «иконостасов». По ее словам, такого количества медалей не видели даже ее спутники, реально участвовавшие в спецоперации.

