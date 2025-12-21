Реклама

20:46, 21 декабря 2025Мир

Канцлера Германии освистали

Мерца освистали в Магдебурге по прибытии на церемонию памяти
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Hendrik Schmidt / dpa / Globallookpress.com

Канцлера Германии Фридриха Мерца освистали по прибытии на церемонию памяти жертв атаки на рождественском рынке в Магдебурге. Об этом сообщает MDR.

Как отмечается в материале, по прибытии канцлера были слышны крики «Проваливай!» и «Стыдись!»

Отмечается, что 20 декабря 2024 года выходец из Саудовской Аравии намеренно направил автомобиль на посетителей рождественского рынка. Обвиняемый Талеб А. был задержан на месте преступления, в настоящее время идет судебный процесс.

Ранее стало известно, что Мерц оказался в изоляции среди европейских лидеров из-за позиции по использованию российских замороженных активов. Уточняется, что немецкий канцлер сделал неверную ставку и потерпел унижение.

