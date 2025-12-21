Реклама

11:27, 21 декабря 2025Бывший СССР

Кремль объявил о двусторонних встречах с участием Путина

Пресс-секретарь Песков: Путин проведет встречи с Лукашенко и Жапаровым
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: kremlin.ru

Сегодня, 21 декабря, президент России Владимир Путин проведет двусторонние встречи с главой Белоруссии Александром Лукашенко и лидером Киргизии Садыром Жапаровым. Об этом объявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

По словам Пескова, встречи будут предварять саммит ЕАЭС.

[Саммиту] будут предшествовать две отдельные двусторонние встречи президента. Это встреча с президентом Киргизии Жапаровым и встреча с президентом Белоруссии Лукашенко

Дмитрий Песков

Ранее сообщалось, что Путин может встретиться с представителями крупного бизнеса в один из дней с 22 по 28 декабря.

