Экономика
09:26, 21 декабря 2025Экономика

В Кремле заявили о готовности Путина к одной встрече

Песков: Путин может встретиться с представителями крупного бизнеса
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин может встретиться с представителями крупного бизнеса на следующей неделе (с 22 по 28 декабря). Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Может», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что Кремль своевременно сообщит об этом.

Отмечается, что до этого провести встречу с российским лидером до конца декабря понадеялся президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

Ранее Песков заявил, что понимания сроков снижения НДС, поднятого с 20 до 22 процентов, пока нет. При этом соответствующее решение он назвал обоснованным и необходимым.

