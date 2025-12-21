В Кремле заявили о готовности Путина к одной встрече

Песков: Путин может встретиться с представителями крупного бизнеса

Президент России Владимир Путин может встретиться с представителями крупного бизнеса на следующей неделе (с 22 по 28 декабря). Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Может», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что Кремль своевременно сообщит об этом.

Отмечается, что до этого провести встречу с российским лидером до конца декабря понадеялся президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

Ранее Песков заявил, что понимания сроков снижения НДС, поднятого с 20 до 22 процентов, пока нет. При этом соответствующее решение он назвал обоснованным и необходимым.