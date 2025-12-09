В Кремле высказались о временности повышения НДС

Песков заявил, что речи о конкретных сроках снижения НДС с уровня 22 % не идет

Речи о сроках возможного снижения налога на добавленную стоимость (НДС), ставку которого российские власти решили повысить с 20 до 22 процентов, пока не идет. Об этом, комментируя вчерашние высказывания президента РФ Владимира Путина, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

«Решили, что при выборе всех инструментов все-таки честнее, прямее и надежнее просто пойти на это повышение. Временное, я надеюсь, но повышение», — сказал 8 декабря Путин, не уточнив, как долго НДС может оставаться на новом уровне.

Сегодня представитель Кремля также подчеркнул, что понимания, когда ставка может снизиться, нет. «Сейчас это решение, которое принято, оно обоснованно, оно необходимо. Все оценки Минфином даны, все прогнозы сделаны», — цитирует Пескова агентство.

С предложением о повышении НДС в числе прочих налоговых инициатив в сентябре выступил Минфин. Глава ведомства Антон Силуанов указывал в связи с этим, что все остальные способы финансирования дефицита бюджета носили бы более инфляционный характер, а этот в конечном итоге поспособствует развитию экономики. После утверждения депутатами закон о поправках в Налоговый кодекс 28 ноября подписал президент России.