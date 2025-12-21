Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
05:53, 21 декабря 2025Бывший СССР

Марочко предрек снижение числа ударов по ЛНР

Марочко: Число ударов по ЛНР снизится после взятия Красного Лимана
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)
СюжетПресс-конференция Путина:

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Число ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Луганской народной республике (ЛНР) снизится после взятия Российской армией Красного Лимана в соседней Донецкой народной республике (ДНР). Такое развитие событий предрек военный эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС.

«Северо-запад Луганской Народной Республики страдает от действий украинских боевиков, которые ведут обстрелы по территории ЛНР как раз с краснолиманского направления и запускают свои ударные дроны», — подчеркнул Марочко.

В ходе пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что Красный Лиман и Константиновка будут взяты в ближайшее время Российской армией. По его словам, это позволит начать движение к подконтрольному Киеву Славянску.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Дискуссии проходят конструктивно». Дмитриев раскрыл детали первого дня переговоров по Украине в Майами

    Раскрыты девять профессий, где зарабатывают сотни тысяч рублей в месяц. Некоторые из них можно освоить всего за пару месяцев

    В России заговорили о «новой пенсионной реформе». Будут ли повышать пенсионный возраст

    Жертвой трагедии в подмосковном яхт-клубе оказался экс-лидер ОПГ «Солнцевские»

    На Западе предупредили о последствиях в случае блокады Калинграда

    В Эстонии уволили водителя школьного автобуса за прослушивание речи Путина

    Марочко предрек снижение числа ударов по ЛНР

    В США признали необходимость мира с Россией

    Кремль заявил о готовности Путина к диалогу с Макроном

    Власти Венесуэлы резко осадили США после захвата танкера

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok