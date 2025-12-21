Михаил Ефремов зарегистрировал ИП в Москве в сфере СМИ

Актер Михаил Ефремов зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель в сфере средств массовой информации. Об этом сообщает РИА Новости.

В пятницу, 19 декабря, в межрайонную инспекцию федеральной налоговой службы по Москве были поданы сведения о регистрации индивидуального предпринимателя Михаила Ефремова.

До этого артист дважды регистрировал ИП — в 2010 и в 2012 годах. Однако в дальнейшем Ефремов прекращал деятельность.

Ранее ктер Иван Охлобыстин рассказал о состоянии своего друга Ефремова после условно-досрочного освобождения. Охлобыстин признался, что нечасто общается с Ефремовым, поскольку артист заметно дистанцировался «по известным причинам». По его словам, в данный момент актер занят подготовкой к спектаклю и полон сил.