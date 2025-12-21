Москвич решил подать на банкротство после лечения кота

Москвич потратил 300 тысяч рублей на лечение кота и решил подать на банкротство

Житель Москвы потратил 300 тысяч рублей на лечение 19-летнего кота и решил подать на банкротство. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Ветеринары сделали животному несколько операций из-за мочекаменной болезни, а также прописали дорогое лечение. Хозяину пришлось занимать деньги у банков.

Спасти кота не удалось, однако у москвича остались кредиты. Из-за пеней сумма увеличилась до 1,2 миллиона рублей, после чего он подал на банкротство.

