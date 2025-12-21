Реклама

Экономика
14:51, 21 декабря 2025Экономика

Москвич решил подать на банкротство после лечения кота

Москвич потратил 300 тысяч рублей на лечение кота и решил подать на банкротство
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Hryshchyshen Serhii / Shutterstock / Fotodom  

Житель Москвы потратил 300 тысяч рублей на лечение 19-летнего кота и решил подать на банкротство. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Ветеринары сделали животному несколько операций из-за мочекаменной болезни, а также прописали дорогое лечение. Хозяину пришлось занимать деньги у банков.

Спасти кота не удалось, однако у москвича остались кредиты. Из-за пеней сумма увеличилась до 1,2 миллиона рублей, после чего он подал на банкротство.

Ранее инспекция Федеральной налоговой службы № 4 по Москве подала в Арбитражный суд заявление о признании сети «Кофе Хауз» банкротом. 10 лет назад под брендом, входящим в ГК «Шоколадница», работало более 220 кофеен, сейчас их число сократилось до 5. В группе компаний отметили, что дочерняя структура не имеет активов и не ведет никакой деятельности.

