Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:59, 21 декабря 2025Бывший СССР

На Украине назвали причину попадания в плен группы военных ВСУ

DeepState: Военные ВСУ в Грабовском вели себя безответственно и попали в плен
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Группа военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), удерживавшая позиции в Грабовском Сумской области, совершенно безответственно относилась к выполнению задач и попала в плен. Такую причину назвали аналитики DeepState.

«Бойцы предоставляли свое табельное оружие местным, беспечно вели себя под дронами и могли под теми же дронами "накрывать поляну"», — говорится в публикации.

По мнению аналитиков, российские бойцы воспользовались предоставленной возможностью и взяли украинских военных в плен, потому что легко могли это сделать.

Ранее Telegram-канал «Военный осведомитель» показал видео с солдатами ВСУ, которые попали в плен в Сумской области. По словам авторов, российский дрон зафиксировал украинских солдат возле села Грабовское. Судя по видео, заметившие беспилотник украинцы пытались попасть в него из стрелкового оружия, а затем, не достигнув цели, начали показывать оператору дрона неприличные жесты.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Несколько взрывов раздалось на юге России

    Банки серьезнее взялись за крупные переводы россиян. Что об этом известно

    В одной сфере в России решили жестко «закрутить гайки»

    Одержимый молодостью миллиардер предсказал скорое появление технологий бессмертия

    В Бурятии нарастят выпуск беспилотных «Бургэдов»

    В Совфеде указали на бесперспективность трат Евросоюза на Украину

    В США судьбу пожилых американцев назвали важнее Украины

    Генсек НАТО назвал условие для отправки войск на Украину

    ВСУ попытались атаковать российские регионы при помощи почти 40 дронов

    Обломки дрона повредили трубопровод в российском регионе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok