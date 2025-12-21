DeepState: Военные ВСУ в Грабовском вели себя безответственно и попали в плен

Группа военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), удерживавшая позиции в Грабовском Сумской области, совершенно безответственно относилась к выполнению задач и попала в плен. Такую причину назвали аналитики DeepState.

«Бойцы предоставляли свое табельное оружие местным, беспечно вели себя под дронами и могли под теми же дронами "накрывать поляну"», — говорится в публикации.

По мнению аналитиков, российские бойцы воспользовались предоставленной возможностью и взяли украинских военных в плен, потому что легко могли это сделать.

Ранее Telegram-канал «Военный осведомитель» показал видео с солдатами ВСУ, которые попали в плен в Сумской области. По словам авторов, российский дрон зафиксировал украинских солдат возле села Грабовское. Судя по видео, заметившие беспилотник украинцы пытались попасть в него из стрелкового оружия, а затем, не достигнув цели, начали показывать оператору дрона неприличные жесты.

