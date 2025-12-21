The Spectator: Страны Евросоюза могут привлечь внимание Путина, действуя сообща

Лидеры стран Евросоюза могут привлечь внимание президента России Владимира Путина, действуя сообща. Об этом заявил британский политолог Марк Галеотти в своей статье для The Spectator.

Он отметил, что в Европе распространяется мнение о том, что игнорирование Москвы ни к чему не приводит. Эксперт отметил, что европейцы должны привлечь к себе внимание Кремля, чтобы перестроить отношения с Россией и не отдать их под «диктат Белого дома».

«Россия никуда не денется, и нам нужно быть в состоянии не только повлиять на любое разрешение войны, но и заложить основу для мирных отношений», — приводит слова одного из британских дипломатов эксперт.

В пятницу, 19 декабря, президент Франции Эммануэль Макрон выступил за возобновление диалога между Европой и Россией. При этом он подчеркнул, что сделать это следует в ближайшее время.

После этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин готов вести диалог с французским коллегой. По его словам, при наличии обоюдной политической воли намерения французского лидера можно оценить только положительно.

