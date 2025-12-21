На Западе заявили о провале аферы ЕС с российскими активами

Strategic Culture: Афера Евросоюза с активами России была обречена на провал

Британский дипломат Ян Прауд заявил в статье для Strategic Culture, что афера ЕС с российскими активами была обречена на неудачу.

«Развязка была предсказуема с того момента, как в 2024 году идея без каких-либо вопросов передать Украине замороженные российские активы начала набирать ход», — отметил он.

Прауд отметил, что кредит, выделенный Киеву и гарантированный Евросоюзом, сможет покрыть только два года бюджетного дефицита Украины.

Саммит Европейского союза (ЕС) прошел 18-19 декабря в Брюсселе. Центральной темой встречи стало финансирование Украины в 2026-2027 годах. Сообщалось, что Бельгия и еще несколько европейских стран по-прежнему выступают против использования для этих целей замороженных активов России.