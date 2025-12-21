Гуменник является фаворитом чемпионата России по фигурному катанию

Назван фаворит чемпионата России по фигурному катанию среди мужчин. Об этом сообщает «РБ Спорт».

По мнению букмекеров, фаворитом является Петр Гуменник. На его победу можно поставить с коэффициентом 1,20. Поставить на то, что фигурист не завоюет золото можно за 4,00.

Гуменник лидирует после короткой программы чемпионата России, в его активе 103,77 балла. Вторым идет Евгений Семененко (100,99), третьим — Андрей Мозалев (97,16). Фигуристы представят произвольную программу 21 декабря.

В сентябре Гуменник выиграл квалификационный турнир в мужском одиночном катании и завоевал путевки на Олимпиаду. После этого комиссия спортсменов Международного олимпийского комитета допустила Гуменника и другую российскую фигуристку Аделию Петросян до Игр-2026 в нейтральном статусе.