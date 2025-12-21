Реклама

15:09, 21 декабря 2025Спорт

Назван фаворит чемпионата России по фигурному катанию среди мужчин

Гуменник является фаворитом чемпионата России по фигурному катанию
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Назван фаворит чемпионата России по фигурному катанию среди мужчин. Об этом сообщает «РБ Спорт».

По мнению букмекеров, фаворитом является Петр Гуменник. На его победу можно поставить с коэффициентом 1,20. Поставить на то, что фигурист не завоюет золото можно за 4,00.

Гуменник лидирует после короткой программы чемпионата России, в его активе 103,77 балла. Вторым идет Евгений Семененко (100,99), третьим — Андрей Мозалев (97,16). Фигуристы представят произвольную программу 21 декабря.

В сентябре Гуменник выиграл квалификационный турнир в мужском одиночном катании и завоевал путевки на Олимпиаду. После этого комиссия спортсменов Международного олимпийского комитета допустила Гуменника и другую российскую фигуристку Аделию Петросян до Игр-2026 в нейтральном статусе.

