РИА Новости: Киев не дал обещанных прав 10 тысячам заключенных, вступивших в ВСУ

Киевские власти не дали обещанных прав более 10 тысячам заключенных, вступивших в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом РИА Новости рассказали в российских силовых структурах.

«Киевский режим обманул более 10 тысяч заключенных, вступивших в ВСУ», — рассказал источник. По данным Государственной уголовно-исполнительной службы Украины, в ряды ВСУ вступило порядка 11 тысяч осужденных. «Однако государство так и не дало обещанные им права», — заметил уличивший украинское командование собеседник.

«Государство Украина обещало осужденным ряд гарантий. В частности, через год службы с них должны были снять административный надзор», — отметили в силовых структурах. Так, по закону бывшие заключенные могли уехать за пределы линии фронта и иметь отпуск. Однако в реальности административный надзор не сняли ни с одного осужденного.

В начале 2024 года в ВСУ начали вербовать осужденных — они переходили в штурмовые подразделения, покидая тюрьмы по процедуре условно-досрочного освобождения. В заключение собеседник агентства заявил, что за год действия закона о мобилизации заключенных выяснилось, что алгоритма снятия надзора просто не существует.

Ранее попавший в плен ВС России бывший украинский заключенный в рядах ВСУ заявил, что командование обманом отправляет необученных заключенных на передовую. По словам собеседника, он пробыл в учебном центре восемь дней, а потом попал на «передок».