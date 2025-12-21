Пленный пожаловался на обман со стороны командования ВСУ

РИА Новости: ВСУ обманом отправляет необученных бойцов на передовую

Попавший в плен ВС России бывший украинский заключенный в рядах ВСУ Александр Саенко заявил, что украинское командование обманом отправляет необученных заключенных на передовую. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, командиры предварительно обещают военным службу в тыловых частях. «А по факту получилось иначе — привезли в учебный центр, восемь дней я там побыл. Ни разу не был ни на полигоне, ни на стрельбище. Вот и все. Потом отвезли на передок (передовые позиции — прим. «Ленты.ру»», — сообщил Саенко.

Ранее пленный боец Вооруженных сил Украины Сергей Выхрист признался, что дезертировал из-за обмана командования про отпуск. По его словам, он уже два года не видел семью и отметил, что ему непонятно, за что погибают его сослуживцы.