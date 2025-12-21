Реклама

13:26, 21 декабря 2025

Орбан назвал условие для укрепления Украины

Орбан: Мир с Россией укрепит Украину
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Украину может укрепить только завершение конфликта с Россией. Условие для усиления страны-соседа он назвал в видео, опубликованном в его аккаунте в соцсети X.

«Тем временем война день ото дня ослабляет Украину. Мир — единственное, что может ее укрепить. Любой, кто действительно поддерживает Украину, должен хотеть мира, и хотеть его прямо сейчас», — объяснил Орбан.

По словам политика, Венгрии важна стабильность Украины. Крах Украины может стать катастрофой для Венгрии.

Ранее Виктор Орбан, заявил, что если Европейский союз (ЕС) примет решение изъять российские замороженные активы для их последующей передачи Украине, то Брюссель таким образом объявит войну Москве. «Этого нельзя допустить. К счастью, я не единственный, кто так считает», — подчеркнул глава венгерского правительства.

