Орбан обвинил ЕС в попытке объявить войну России

Орбан: ЕС объявит войну России, если конфискует замороженные активы

Если Европейский союз (ЕС) примет решение изъять российские замороженные активы для их последующей передачи Украине, то Брюссель таким образом объявит войну Москве. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в своем аккаунте социальной сети Х.

«Конфискация российских активов для финансирования Украины? Это объявление войны. Забрать деньги у одной стороны и передать их другой — значит втянуть ЕС в конфликт. Этого нельзя допустить. К счастью, я не единственный, кто так считает», — подчеркнул глава венгерского правительства.

Ранее премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что изъятие активов России может нарушить международное право, такого не делали даже во время Второй мировой войны. Он подчеркнул, что Еврокомиссия до сих пор не предложила ему заслуживающих доверия гарантий.

Также газета The Financial Times (FT) сообщила, что Евросоюз опасается конфискацией Москвой западных активов в ответ на использование российских активов в рамках плана по предоставлению кредита Украине.

