Орбан выступил с заявлением о продолжении конфликта на Украине

Премьер Орбан: Продолжения СВО хотят наивные политики, продавцы оружия и банкиры

Премьер Венгрии Виктор Орбан сообщил в соцсети X, что только наивные политики, оружейные производители и банкиры заинтересованы в продолжении украинского конфликта.

«Кто хочет, чтобы конфликт на Украине продолжался? Политики, которые считают, что ядерную державу можно победить на поле боя. Производители оружия, наживающиеся на бесконечных конфликтах. А также банкиры, которые сделали ставку на военное поражение России», — заявил венгерский премьер.

Он подчеркнул, что европейские страны заслуживают лучшего — им необходим мир.

Ранее Виктор Орбан заявил, что если Европейский союз примет решение изъять замороженные российские активы для их последующей передачи Украине, то Брюссель таким образом объявит войну Москве. «Этого нельзя допустить. К счастью, я не единственный, кто так считает», — подчеркнул глава венгерского правительства.