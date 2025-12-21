Отобравшийся на Олимпиаду фигурист Гуменник впервые за карьеру стал чемпионом России

Петр Гуменник впервые за карьеру стал чемпионом России по фигурному катанию

Российский фигурист Петр Гуменник впервые в карьере выиграл чемпионат страны. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Соревнования проходили в Санкт-Петербурге. Гуменник получил за произвольную программу 201,18 балла, а общая сумма составила 304,95 балла. Фигурист чисто исполнил четыре четверных прыжка из пяти заявленных.

Второе место занял Евгений Семененко, тройку сильнейших замкнул Марк Кондратюк. Ранее Гуменник был серебряным и бронзовым призером чемпионата России.

В сентябре Гуменник выиграл квалификационный турнир в мужском одиночном катании и завоевал путевку на Олимпиаду-2026. После этого комиссия спортсменов Международного олимпийского комитета допустила Гуменника и другую российскую фигуристку Аделию Петросян до Игр в нейтральном статусе.