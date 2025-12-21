Реклама

18:38, 21 декабря 2025

Песков ответил на вопрос о связи урегулирования на Украине и отношений с США

Песков: Отношения РФ и США не нужно связывать с урегулированием на Украине
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Kevin Mohatt / Reuters

Отношения России и США не нужно связывать с урегулированием конфликта на Украине. Об этом в эфире Первого канала заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что Вашингтон четко индексирует возможность развития сотрудничества с процессом урегулирования.

«Мы-то заинтересованы, мы считаем, что эти два процесса не должны быть взаимосвязанными», — объяснил представитель Кремля.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин готов вести диалог с французским коллегой Эммануэлем Макроном. По его словам, если есть обоюдная политическая воля, то намерения французского лидера можно оценить только положительно.

До этого сообщалось, что Эммануэль Макрон задумал провести саммит с Владимиром Путиным из-за несостоятельной внутренней политики.

