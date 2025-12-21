Песков ответил на вопрос о связи урегулирования на Украине и отношений с США

Отношения России и США не нужно связывать с урегулированием конфликта на Украине. Об этом в эфире Первого канала заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он отметил, что Вашингтон четко индексирует возможность развития сотрудничества с процессом урегулирования.
«Мы-то заинтересованы, мы считаем, что эти два процесса не должны быть взаимосвязанными», — объяснил представитель Кремля.
Ранее Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин готов вести диалог с французским коллегой Эммануэлем Макроном. По его словам, если есть обоюдная политическая воля, то намерения французского лидера можно оценить только положительно.
До этого сообщалось, что Эммануэль Макрон задумал провести саммит с Владимиром Путиным из-за несостоятельной внутренней политики.