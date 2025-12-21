Реклама

14:34, 21 декабря 2025Россия

Появился предновогодний график Путина

Путин на следующей неделе проведет совещание по госпрограмме вооружений
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: kremlin.ru / Михаил Терещенко / ТАСС

Президент России Владимир Путин на грядущей неделе проведет совещание по госпрограмме вооружений, а также заседание Госсовета по кадровым вопросам. Об этом сообщили в эфире «Россия 1».

«Всю предновогоднюю неделю у президента большое число разных мероприятий: совещание по госпрограмме вооружений, госсовет по кадрам, президент вручит государственные награды, откроет новые инфраструктуры в разных регионах», — говорится в сообщении.

Помимо этого, 22 декабря глава государства примет участие в неформальном саммите стран СНГ.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что некоторые вопросы, заданные в рамках программы «Итоги года», ему не понравились. Он также отметил, что оценивать итоги прямой линии и пресс-конференции должны граждане, для которых и проводится данное мероприятие.

