Президент Словакии порассуждал об урегулировании на Украине

Пеллегрини: урегулировать конфликт на Украине можно только переговорами

Президент Словакии Петер Пеллегрини на совместной пресс-конференции с президентом Сербии Александром Вучичем в Белграде порассуждал об урегулировании конфликта на Украине. Трансляция велась на его странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Политик подчеркнул, что разрешить ситуацию можно только дипломатией. «Мы в Словакии не думаем, что продолжением этого военного конфликта будет достигнут какой-то результат, результат может быть только за столом переговоров», — сказал он.

Пеллегрини также поприветствовал усилия президента США Дональда Трампа по достижению мира и его попытки подтолкнуть Россию и Украину к формулированию окончательных условий.

Ранее глава Совета по национальной безопасности Украины Рустем Умеров рассказал о надеждах от переговоров с представителями власти США. Он подчеркнул, что стороны работают «конструктивно и предметно».