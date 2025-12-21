Умеров рассказал о надеждах от встреч с американцами

Умеров заявил, что ждет практический результат от переговоров с американцами

Глава Совета по национальной безопасности (СНБО) Украины Рустем Умеров рассказал о надеждах от переговоров с представителями власти США. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

Умеров заметил, что 21 декабря украинская делегация проведет еще одну встречу с американской стороной. Он подчеркнул, что стороны работают «конструктивно и предметно». «Рассчитываем на дальнейший прогресс и практический результат», — подытожил глава СНБО.

Кроме Рустема Умерова в переговорах со стороны Украины примет участие генерал-лейтенант Андрей Игнатов. Отмечается, что делегация во главе с Умеровым проводит третий рабочий день в Соединенных Штатах.

Ранее украинское издание «Зеркало недели» заявило, что Умеров на встрече с директором американского Федерального бюро расследований Кэшем Пателем просил его повлиять на Национальное антикоррупционное бюро Украины по делу Миндича, где он тоже фигурирует. По информации источников, встреча вообще не касалась переговоров между Украиной, США, РФ и Европой.